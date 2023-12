Plus Westerwald TTG Mündersbach agiert auf Augenhöhe – TTC Grenzau II und TTC Wirges überwintern am Tabellenende Während in etlichen Tischtennisklassen noch gespielt wird, läuten die Westerwälder Mannschaften in der Regional- und Oberliga bereits die Pause ein.

Regionalliga Der TTC Zugbrücke Grenzau II hat nach dem Umbruch einen schweren Stand in der Klasse. Im letzten Spiel des Jahres musste sich die Bundesliga-Reserve dem TTC 1946 Weinheim mit 3:7 geschlagen geben und ist Tabellenletzter. Vermisst wurde in Reihen der Brexbachtaler der australische Nationalspieler Xavier Dixon, der zuletzt zweimal in ...