Plus Bingen TTG Bingen gastiert in Jena: US-Star gibt sein Debüt Nach unerwarteten Siegen beim TTC Weinheim und in Kolbermoor treffen die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim am Sonntag, 14 Uhr, beim SV Schott Jena auf einen Gegner, gegen den sie sich schon vor dem Start in die Bundesliga-Saison Chancen ausgerechnet hatten. Von Gert Adolphi

„Das ist ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenverbleib und die Play-off-Plätze“, sagt TTG-Trainer Peter Engel. „Ich hoffe, dass wir es in Jena noch einmal so auf die Reihe bekommen wie in den vorigen zwei Wochen.“ Allerdings haben auch die Gastgeberinnen gut in die Runde gefunden, weisen wie die ...