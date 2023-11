TTC Kirn übernimmt Tabellenführung: Eingespielte Doppel der Trumpf

Der Aufsteiger grüßt von der Tabellenspitze. Nach den Siegen bei der TTG Daun (9:1) und dem TTC Zewen (7:3) ist der TTC Grün-Weiß Kirn die einzige Mannschaft der Tischtennis-Verbandsoberliga ohne Punktverlust. Der große Trumpf des Neulings sind die Doppel, die dank der ersten Saisoneinsätze von Steven Poensgen wieder in gleicher Besetzung antreten wie in der Vorsaison. „Wir sind schon sehr gut eingespielt“, sagte der Kirner Kapitän Johnas Henrich. „Es hilft, wenn du gleich 2:0 führst.“ Ein solcher Start gelang den Grün-Weißen in beiden Begegnungen, wodurch sie ihre Gesamtbilanz in diesem Mannschaftsteil auf 7:1 ausbauten.