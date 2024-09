Plus Kirn TTC Kirn ohne Spitzenspieler: Klatsche vermeiden Eigentlich ist der TTC Wirges ein Gegner, bei dem die Tischtennisspieler des TTC Grün-Weiß Kirn punkten könnten. Weil sie aber bei ihrem Gastspiel am heutigen Samstag, 18 Uhr, erneut auf Alan Kuczycki verzichten müssen, stehen die Chancen schlecht, etwas mitzunehmen. Lesezeit: 1 Minute

„Wirges geht als Favorit in das Spiel“, sagt der Kirner Spielführer Johnas Henrich. „Insbesondere im hinteren Paarkreuz ist die Mannschaft sehr gut besetzt.“ Dort tritt bei den Gastgebern unter anderem der 22-jährige Vincent Schwickert an, der in der vorigen Saison mit der zweiten Mannschaft des TTC Grenzau noch in der ...