In der Tischtennis-Bezirksoberliga stehen die Chancen am Wochenende sowohl für den TTC Karla als auch für den TuWi Adenau eher schlecht. Beide bekommen es mit einem Spitzenteam zu tun. Für die Grafschafter heißt es am Samstag (19 Uhr): Ohne Ockenfels nach Ockenfels.