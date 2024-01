TTC Grenzau: Nach dem Protest ist vor dem Wiedersehen mit Grünwettersbach

Zwei Wochen sind vergangen seit dem ungewöhnlichen Tischtennis-Abend in der Grenzauer Zugbrückenhalle, als ein großflächiger Stromausfall die Bundesliga-Partie zwischen dem gastgebenden TTC und dem ASV Grünwettersbach mangels Licht lange Zeit unterbrach. Am Ende tappten die Gäste aus Karlsruhe auf der Suche nach dem Siegesrezept im Dunkeln. Die Brexbachtaler gewannen mit 3:1 und holten sich zwei wichtige Punkte, die die Situation zu Beginn des neuen Jahres entspannter gestaltet als zum gleichen Zeitpunkt in den vergangenen Spielzeiten.