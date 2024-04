Plus Kreis Birkenfeld TTC Bruchweiler steigt als Meister auf: So lief die Tischtennis-Saison aus Sicht des Kreises Birkenfeld Von Sascha Nicolay i Luca Haag, Frank und Klaus Becker sowie Michael Doll und Henry Weiß freuen sich über die Meisterschaft des TTC Bruchweiler und den Aufstieg in die Kreisliga. Mit einem 9:1 gegen die SG Tiefenstein/Herborn machten die Bruchweilerer ihren Titel perfekt. Foto: Becker Die TTG Bollenbach-Weierbach löst die SG Birkenfeld/Heimbach in der kommenden Saison als das am höchsten spielende Tischtennis-Männerteam des Kreises Birkenfeld ab. Während die Birkenfelder und Heimbacher erwartungsgemäß aus der Bezirksoberliga abgestiegen sind, schaffte die TTG als Bezirksliga-Zweiter den Sprung nach oben. Lesezeit: 4 Minuten

Über einen Aufstieg freuen sich auch der Idarer TV, der sich aus der Kreisliga eine Etage nach oben spielte, sowie der TTC Bruchweiler, der den Titel in der 1. Kreisklasse errang und nun in der Kreisliga sein Glück versuchen möchte. Bezirksoberliga Die SG Birkenfeld/Heimbach war schon mit dem Wissen in die Saison ...