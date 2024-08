Zsolt-Georg Böhm befindet sich trotz seines inzwischen fortgeschrittenen Alters noch immer in überragender Form. Der frühere Nationalspieler Zsolt-Georg Böhm schickt sich mit dem tschechischen Duo Michal Vavra und David Seleny sowie Christian Schanne, Sebastian Siry und Tobias Werschkun an, mit dem TV 1860 Nassau den Titel in der Tischtennis-Oberliga Südwest zu verteidigen.

Anzeige

Die Lahnstädter starten am Samstag, 7. September, ab 18 Uhr mit einem Heimspiel gegen Grün-Weiss Kirn in die neue Runde, in der sie auch ohne Aufstiegsambitionen erneut zu den Topfavoriten zählen. Tags darauf ist der TVN in der Fremde gefordert, dann geht's bereits ab 10 Uhr mit dem Gastspiel bei der Reserve der TSG Kaiserslautern weiter. Ein ausführlicher Vorbericht folgt...