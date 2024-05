Plus Bockenau

Tischtennisspieler legen vor: TSV Bockenau holt Meistertitel

i Meisterlich: Der TSV Bockenau triumphierte mit (von links) Michael Schell, Rolf Kreer, Mathias Haase und Matthias Bürcky in der 1. Kreisklasse und spielt künftig in der Kreisliga. Foto: Simon Zerfaß (TSG Seesbach)

Während die Fußballer des TSV Bockenau noch um die Meisterschaft in der A-Klasse kämpfen, haben die Tischtennis-Männer des TSV bereits ihr Ziel erreicht. Michael Schell, Rolf Kreer, Mathias Haase und Matthias Bürcky feierten vorzeitig mit einem Sieg gegen die TSG Seesbach die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse. Damit verbunden ist der Aufstieg in die Kreisliga.