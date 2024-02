Plus Montabaur Tischtennis einmal rund um die Uhr: Narren-Cup des SV Olympia Eschelbach kommt gut an „Eine tolle Veranstaltung habt ihr hier geboten, wir kommen gerne im nächsten Jahr wieder!“ – so gibt Peter Scheugenpflug als einer der Organisatoren die Rückmeldungen eines Spielers aus dem Kölner Raum und anderer Teilnehmer wieder, die beim Narren-Cup, einem besonderen Tischtennis-Turnier des SV Olympia Eschelbach, teilgenommen haben.

In die Sporthalle der Joseph-Kehrein-Schule ging es für mehr als 60 Aktive in Zweier-Mannschaften pünktlich um 11.11 Uhr los, begleitet von karnevalistischer Musik. Schon in der Vorrunde zeigte sich, dass das ausgelobte Vorgabesystem die Klassenunterschiede deutlich relativierte. Oft fiel die Entscheidung erst im Doppel. Auch in den K.o.-Spielen ging es spannend ...