SV Eintracht Mendig siegt und spielt Remis – Pellenz verpasst Überraschung

In der Tischtennis-Verbandsliga Rheinland Nord-Ost gelang dem SV Eintracht Mendig am Samstagnachmittag bei den TTF Oberwesterwald eine erfolgreiche 8:2-Revanche für die Niederlage zum Saisonauftakt. In Norken gab bei der Eintracht Nachwuchstalent Mika Korn sein Debüt im Rheinlandliga-Team. „Das 8:2 im Westerwald entsprach genau unseren Vorstellungen und Mika hat ein erfolgreiches Debüt abgeliefert“, freute sich SV-Mannschaftsführer Lukas Kalt.