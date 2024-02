Plus Kirn Spitzenspiel beim TTC Kirn: Gegner ist gut drauf Zum vorentscheidenden Spiel um die Meisterschaft in der Verbandsoberliga erwarten die Tischtennisspieler des TTC Grün-Weiß Kirn am Samstag, 19 Uhr, den drittplatzierten TTC Zewen. Von Gert Adolphi

Zwar ist es nur das Spiel des Zweiten gegen die einen Zähler schlechteren Gäste, doch Spitzenreiter FSV Mainz 05 III weist mehr Minuspunkte auf als die beiden derzeit heißesten Titelkandidaten. „Zewen will unbedingt in die Oberliga“, weiß der Kirner Spielführer Johnas Henrich. „Deswegen ist es ein unheimlich wichtiges Spiel in ...