Plus Wirges/Höchstenbach Spannung im Abstiegskampf der Oberliga: Wirges setzt Serie fort und überholt Mündersbach Von Marco Rosbach i Garant für den Sieg: Der Wirgeser Alexander Krießbach konnte seine beiden Einzel im Duell mit dem TTC Berus für sich entscheiden. Foto: Andreas Hergenhahn Vom letzten Stück des Strohhalms, das man nicht aus den Händen geben wolle, hat Michel Müller vor einigen Wochen gesprochen, als sein TTC Wirges in der Tischtennis-Oberliga Südwest kaum noch zu retten schien. Inzwischen hat der Abstiegskampf in der fünfthöchsten Spielklasse allerdings eine komplette Wendung genommen, woran Mannschaftsführer Müller und sein Team mit sechs Siegen aus sieben Spielen maßgeblich Anteil hatten. Lesezeit: 2 Minuten

Umgekehrt lief es beim so stark in die Saison gestarteten Aufsteiger TTG Mündersbach/Höchstenbach, der nach nur zwei Remis in den letzten zehn Spielen noch einmal in arge Bedrängnis geraten ist. Zuletzt hatten es beide Westerwälder Vereine in eigener Halle mit dem unweit der französischen Grenze beheimateten TTC Berus zu tun. Während ...