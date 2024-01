Im Ahrkreis-Derby der Tischtennis-Bezirksoberliga hat es ein leistungsgerechtes 8:8-Unentschieden gegeben. Über vier Stunden hatten der TuWi Adenau und der TTC Karla in der Eifel gekämpft, bis das Remis am Ende feststand. „Das lief so knapp und spannend ab, wie wir es erwartet hatten“, sagte Karla-Mannschaftsführer Marvin Krupp.