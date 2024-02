Plus Kreis Ahrweiler Sinziger Reserve peilt die Meisterschaft an – Bei Kalenborner Sieg knirscht's zunächst Die Partie des TTC Karla in der Tischtennis-Bezirksoberliga beim TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof II ist dann doch noch kurzfristig verlegt worden. Die Gäste hatten sich angesichts personeller Probleme darum bemüht. Neuer Spieltermin ist nun am 13. April. Von Bernd Linnarz

Gespielt wurde aber in der Bezirksliga. Dabei setzte sich Tabellenführer SG Sinzig/Ehlingen II überraschend deutlich mit 9:2 in der alten Jahnhalle gegen den TuS Kehrig durch. In der Vorrunde hatten die Sinziger in Kehrig noch beim 8:8 den bisher einzigen Punkt abgegeben. Ein deutlicher Fingerzeig, dass die Sinziger Zweitvertretung nun doch ...