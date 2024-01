Plus Kreis Ahrweiler Sinzig überrascht positiv wie negativ – SG verliert 3:7 und gewinnt 9:1 Bei der großen Westerwald-Tour in der Tischtennis-Rheinlandliga hat es für die SG Sinzig/Ehlingen einen Sieg und eine Niederlage gegeben. Zunächst verlor sie etwas überraschend mit 3:7 das wichtige Spiel beim TTV Alexandria Höhn, um anschließend ebenso überraschend mit 9:1 bei den TTF Oberwesterwald zu gewinnen. Von Bernd Linnarz

„Wir sind in der ersten Partie etwas überfahren worden, haben dann aber eine sehr schöne Leistungssteigerung hinbekommen“, sagte Sinzigs Mannschaftsführer Marcel Hippchen. Bei Alexandria Höhn war die SG nicht so in Schwung gekommen. Beide Doppel gingen verloren, und nach Niederlagen von Philipp Guse und Nils Damke am oberen Paarkreuz lagen ...