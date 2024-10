Plus Kreis Ahrweiler

SG Sinzig geht Doppel-Aufgabe mit gebotenem Ernst an – Niederlützinger Probleme haben ihren Grund

Von Bernd Linnarz

Vor einer Doppelaufgabe steht die SG Sinzig/ Ehlingen am Samstag in der Tischtennis-Rheinlandliga. Zunächst stellt sich am Samstag ab 14.30 in der Jahnhalle die Reserve des TuS Weitefeld/Langenbach vor, dann sind ab 18 Uhr die TTF Oberwesterwald zu Gast.