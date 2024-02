Für die Tischtennisregion ist es der Derbyklassiker schlechthin: In der Sporthalle der Pfarrer-Bechtel-Schule treffen am Samstag ab 19 Uhr in der Rheinlandliga Eintracht Mendig und die SG Sinzig/Ehlingen aufeinander. Beide Teams und beide Vereine kennen sich seit weit über einem Jahrzehnt bestens und schätzen sich auch.