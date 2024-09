Plus Kirn

Regionsmeisterschaft: Neue Lizenz kostet Teilnehmer

i Heimsieg: Alexander Holubiev vom TTC Kirn gewann die Regionsmeisterschaft in der Altersklasse Jungen 15 in der Kyrau-Halle. Foto: Klaus Castor

In der Kirner Kyrau-Halle sind schon deutsche Meisterschaften im Tischtennis über die Bühne gegangen. Die Voraussetzungen für die Regions-Einzelmeisterschaften passten also, doch den Titelkämpfen fehlte es schlicht an ausreichend Teilnehmern.