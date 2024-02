Plus Simmern

Personalie vor der Reise nach Mainz: Schwierz verlässt nach der Saison den VfR Simmern

Ab in die Landeshauptstadt: In der Tischtennis-Verbandsoberliga muss der VfR Simmern am Samstag um 15 Uhr bei Tabellenführer 1. FSV Mainz 05 III (17:7 Punkte) ran. Mit 10:12 Punkten belegen die Kreisstädter den ersten Abstiegsplatz acht, nicht eingeplante Punkte kämen also sehr passend: „In den letzten Spielen hat man gesehen, dass Mainz nicht unschlagbar ist“, weiß Kapitän Justin Seckler.