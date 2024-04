Plus Nassau

Oberligist TV 1860 Nassau stellt sich neu auf: David Ziegler folgt auf Erwin Gabel

Von Stefan Nink

i Der 25-jährige tschechische Student David Saleny, der zuletzt den Schläger bei SK Slavia Prag schwang, wird in der kommenden Saison den Kader des Tischtennis-Oberligisten TV 1860 Nassau komplettieren. Foto: Saleny

Bevor er am Donnerstag, 5. Dezember 2024, seinen 90. Geburtstag feiert, lag es Erwin Gabel sehr am Herzen, den Tischtennis-Oberligisten TV 1860 Nassau personell neu aufzustellen. So gab Gabel nun erleichtert bekannt, dass mit David Ziegler, einem Spross aus der Geilnauer Tischtennis-Familie und Enkel des langjährigen Sportkreis-Vorsitzenden Eckart, ein junger Mann die Leitung der Abteilung im TV 1860 übernimmt.