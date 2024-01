Ernst

Neues vom „Hexer“: Tischtennis-Unikat Schuler holt drei Turniersiege kurz hintereinander

Das Jahr 2024 ist noch so jung und schon hat sich der „Hexer“ Bernd Schuler die ersten Tischtennis-Titel der Saison geschnappt. Der Ernster, der für den TV Eintracht Cochem spielt, gewann in Saarlouis doppelt und in Westerburg einmal.