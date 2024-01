Nach knapp vier Stunden: TTC Grenzau triumphiert auch in Grünwettersbach

Es schien zunächst auf eine einigermaßen zeitige Rückkehr des Tischtennis-Bundesligisten TTC Zugbrücke Grenzau in die Heimat hinauszulaufen. Die Brexbachtaler führten in ihrem Auswärtsspiel beim ASV Grünwettersbach am Donnerstagabend nach Siegen von Sam Walker und Feng Yi-Hsin mit 2:0 sowie 9:5 Punkten für Maciej Kubik. Aber dann nahm die Partie einen denkwürdigen Verlauf – inklusive fünf Sätzen im Abschlussdoppel.