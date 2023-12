Einen Rhythmus zu finden, ist in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) gar nicht so leicht. Sechs Wochen lagen zwischen den jüngsten Spielen des TTC Zugbrücke Grenzau in Fulda (3:2) und gegen Ochsenhausen (0:3). Seitdem sind wieder drei Wochen ins Land gegangen, doch diesmal nahm Trainer Slobodan Grujic die ansonsten ungeliebte Pause gerne in Kauf.