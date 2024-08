Nassau

Mischen Böhm und Co. wieder die Oberliga auf?

i TV Nassau_Zsolt-Georg Böhm Foto: Andreas Hergenhahn

Zsolt-Georg Böhm befindet sich trotz seines inzwischen fortgeschrittenen Alters noch immer in überragender Form. Der frühere Nationalspieler Zsolt-Georg Böhm schickt sich mit dem tschechischen Duo Michal Vavra und David Seleny sowie Christian Schanne, Sebastian Siry und Tobias Werschkun an, mit dem TV 1860 Nassau den Titel in der Tischtennis-Oberliga Südwest zu verteidigen. Die Lahnstädter starten am Samstag, 7.