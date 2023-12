Plus Kreis Birkenfeld Michael Groß: Klassenerhalt ist eigentlich Utopie – SG Birkenfeld-Heimbach setzt trotzdem auf Sieg In der Tischtennis-Bezirksoberliga steht die SG Birkenfeld/Heimbach vor dem richtungsweisenden Kellerduell gegen den TuS Waldböckelheim III. Ein Sieg würde die Chance auf den Klassenverbleib erhalten. Von Sascha Nicolay

Dass die SG Birkenfeld/Heimbach in dieser Saison in der Bezirksoberliga lediglich ganz unten in der Tabelle mitmischen kann, ist keine Überraschung. „Nach den Abgängen von Torben Petras und André Hauch war klar, dass die Klasse eigentlich zu stark für uns ist“, sagt Mannschaftsführer Michael Groß, ehe er betont: „Ich bin ...