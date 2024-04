Plus Andernach/Ochtendung Mendig rückt Ziel näher – Eintracht hat Platz zwei weiter im Blick Von Bernd Linnarz In der Tischtennis-Rheinlandliga bleibt Eintracht Mendig auf Kurs. Beim TTV Alexandria Höhn setzte sich Mendig mit 6:4 durch. „Die Westerwälder hatten ihr Traumteam aufgeboten, und es war ein sehr hartes Stück Arbeit“, sagte Eintracht-Mannschaftsführer Lukas Kalt. Lesezeit: 2 Minuten

Mendig konnte sich dabei auf Jan Hillesheim mit seinen zwei Siegen am vorderen Paarkreuz und erneut auf Bernd Schuler mit zwei Erfolgen unten verlassen. Mit diesem Sieg lebt der Traum vom zweiten Tabellenplatz und der Teilnahme an der Aufstiegsrelegation weiter. Grundvoraussetzung sind zwei weitere Siege: zunächst in der nächsten Woche ...