Plus Mendig Mendig mit zwei spektakulären Nachmeldungen: Taktische Flexibilität statt sportlicher Coup Diese Nachmeldung zur Rückrunde der Tischtennis-Rheinlandliga scheint spektakulär. SV Eintracht Mendig hat als Tabellenzweiter Stefan Feth und den einstigen chinesischen Weltklassespieler Xin Xue Wang für die erste Mannschaft nachgemeldet. Beide sind übrigens nicht zur Eintracht gewechselt, sondern seit früherer Oberligazeiten als Karteileichen im Verein gemeldet. Von Bernd Linnarz

Vielmehr als ein sportlicher Coup steckt allerdings der dadurch entsehende taktische Spielraum für den Gesamtverein im Vordergrund. „Es wird in der Realität kaum Einfluss auf unser Spielgeschehen haben“, so Eintracht Mannschaftsführer Lukas Kalt. Der sieht am Wochenende eine schwere Aufgabe auf sein Team zu kommen, obwohl es beim TTC Mündersbach/Höchstenbach II ...