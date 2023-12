Eintracht Mendig hat in der Tischtennis-Rheinlandliga das Duell um Tabellenplatz zwei zur Halbzeit der Tischtennis-Saison gewonnen. Gegen die Reserve des TuS Weitefeld/Langenbach gab es am Samstag in der Sporthalle der Pfarrer-Bechtel-Schule einen knappen 6:4-Erfolg.