Kurz vor dem Fest will Grenzau den Knoten platzen lassen – TTC empfängt am Donnerstag den ASV Grünwettersbach

Die Konstellation ist eine besondere: Sowohl im letzten Spiel des alten Jahres als auch in der ersten Partie nach dem Jahreswechsel trifft der TTC Zugbrücke Grenzau in der Tischtennis-Bundesliga auf den ASV Grünwettersbach. Vor dem anstehenden Heimspiel gegen das Team aus dem Karlsruher Stadtteil am Donnerstag (19 Uhr, Zugbrückenhalle) betont TTC-Trainer Slobodan Grujic allerdings, dass es für ihn aktuell keine große Rolle spiele, wie der Gegner heißt.