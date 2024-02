Plus Bremen Kubik und Feng lassen Grenzau in Bremen jubeln: TTC schließt zu Werder auf und bleibt auf Play-off-Kurs Manchmal braucht es nicht mehr als ein einziges Wort, um die Gefühlslage nach knapp zweieinhalb Stunden Tischtennis auf den Punkt zu bringen. „Mega!“, tippte Markus Ströher in sein Handy, statt wie sonst eine mehrere Minuten lange Sprachnachricht aufzunehmen. Mega – diese vier Buchstaben genügten dem Manager des TTC Zugbrücke Grenzau, um den Sieg des Bundesligisten aus dem Brexbachtal bei Werder Bremen einzuordnen. Von Marco Rosbach

In der Hinrunde hatten sich die Grenzauer dem Team von der Weser noch mit 2:3 geschlagen geben müssen, jetzt behielten sie mit 3:1 die Oberhand, obwohl die Aufstellungen auf beiden Seiten identisch waren. Für den TTC bedeutete dieser Triumph am Mittwochabend nicht nur den dritten Sieg in Folge, sondern zugleich ...