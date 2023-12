Klare 3:9-Niederlage: Fortuna Kottenheim agiert beim Spitzenreiter zu nervös

TuS Fortuna Kottenheim hat das Spitzenspiel in der Tischtennis-Bezirksoberliga bei Tabellenführer TTSG Torney/Engers klar mit 3:9 verloren. „Wir waren deutlich zu nervös und vielleicht auch etwas übermotiviert“, so Kottenheims Mannschaftsführer Christian Schnack.

Bereits in den leicht umgestelltem Doppeln lief es nicht so gut für die Fortuna und man lag etwas überraschend mit 0:3 zurück. „Die Torneyer waren einfach immer einen Tick stärker“, sagte Schnack. In den Schlüsselspielen verloren am Spitzenpaarkreuz sowohl Simon Trapp als auch Marcus Kreutz ganz knapp jeweils im fünften Satz gegen Aaron Steinberg.

Den 0:3 und den 3:6-Rückstand nach der ersten Runde Einzel konnte das Kottenheimer Team nicht mehr aufholen. „Es ist weiterhin alles offen und wir müssen natürlich auch etwas auf die Rückrunde hoffen“, gibt sich Schnack kämpferisch.

Mit diesem deutlichen Erfolg überwintert die heimische TTSG mit 18:2 Zählern auf Platz eins. Je 17:3 Punkte weisen der TTC Ockenfels (2.) und die nun Drittplatzierte Fortuna auf.