Karla frustriert: Nach 7:4-Führung noch verloren – SG Sinzig II ist der Titel kaum noch zu nehmen

Von Bernd Linnarz

Für die Tischtennis-Cracks des TTC Karla war es in der Bezirksoberliga ein ärgerliches Wochenende. Denn in der Mehrzweckhalle Lantershofen gab es eine hart umkämpfte und knappe 7:9-Niederlage gegen die Reserve von Eintracht Mendig. Dabei hatte die Leistung aufseiten der Grafschafter gestimmt, sie hatten sogar schon mit 7:4 solide in Führung gelegen.