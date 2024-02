Jeweils ein Punkt soll es mindestens sein: Altenkirchener Frauen treffen auf Gegner ihrer Kragenweite

Nach vier von acht Saisonspielen in der Tischtennis-Verbandsoberliga der Frauen wartet die ASG Altenkirchen noch auf den ersten Sieg. Nach zu erwartenden Niederlagen gegen Simmern (0:10) und in Gau-Odernheim (3:7) sprang anschließend jeweils ein Punkt raus beim TSV Flörsheim/Dalsheim und gegen die TTSG Sörgenloch/Zornheim, mit denen es für die Kreisstädterinnen zum Rückrundenstart an diesem Wochenende zum Wiedersehen kommt.

Holt Yvonne Heidepeter mit der ASG Altenkirchen am Wochenende den ersten Saisonsieg? Foto: Jogi

Zum definitiv letzten Mal treten die Altenkirchenerinnen am Samstag um 16 Uhr in Sörgenloch an, da sich die Gastgeberinnen nach der Saison zurückziehen werden, wie ASG-Mannschaftsführerin Yvonne Heidepeter erzählt. Am Sonntag erwarten Heidepeter und Co. dann ab 10.30 Uhr Schlusslicht Flörsheim in der Turnhalle der Pestalozzi Grundschule.

Auswärts zu viert und daheim zu fünft – so lautet der Personalplan der ASG für die anstehenden Aufgaben, dessen Umsetzung allerdings noch nicht in Stein gemeißelt ist. „Eine von uns ist noch ein wenig kränklich“, berichtet Heidepeter, die so oder so in beiden Partien jeweils wenigstens einen Punkt ergattern will.