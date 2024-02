Plus Grenzau Im dritten Anlauf will's Grenzau wissen: TTC geht unter anderen Vorzeichen ins Heimspiel gegen Ochsenhausen Zweimal binnen fünf Tagen hatte es der TTC Zugbrücke Grenzau im November mit den TTF Ochsenhausen zu tun und musste sich ersatzgeschwächt sowohl im Pokal-Wettbewerb als auch in der Tischtennis-Bundesliga dem zu diesem Zeitpunkt der Saison noch klar favorisierten Gegner jeweils deutlich mit 0:3 geschlagen geben. Seitdem hat sich viel getan – bei beiden Mannschaften. Von Marco Rosbach

Wenn es am Dienstagabend (19 Uhr) in der Zugbrückenhalle zum erneuten Wiedersehen kommt, gehen die Grenzauer als Tabellenvierter (14:12 Punkte) gegen die auf Position acht abgerutschten Ochsenhausener (12:16 Punkte) sogar leicht favorisiert an den Tisch. Trainerwechsel beim Gegner Während die Grenzauer nach zuletzt vier Siegen in Folge vor Selbstvertrauen strotzen, ist die ...