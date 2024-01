Plus Nassau Hartes Programm: TV Nassau geht gleich dreimal an die Platten Mit einem ungewohnten Dreier-Pack startet Tischtennis-Oberligist TV 1860 Nassau ins neue Jahr. Bereits am Samstagnachmittag kommt es ab 17 Uhr zum Gipfeltreffen beim TTC Oggersheim. Während die Ludwigshafener bis dato lediglich beim 5:5 in Weitefeld einen Punkt liegen ließen, haben die Lahnstädter unglücklich das Heimspiel gegen Oggersheim verloren. Fällt da etwa vor prächtiger Kulisse von mehr als 100 Besuchern im Titelkampf schon die Vorentscheidung? Von Stefan Nink

Am Sonntagmorgen geht's bereits ab 11 Uhr in die Sporthalle des Nassauer Leifheit-Campus gegen den bisherigen Abstiegskandidaten TTC Wirges. Die Westerwälder haben sich mit Leopold Grüß vom TTC Bonn verstärkt und werden alles daran setzen, die Rote Laterne weiterzureichen. Am Sonntagnachmittag kommt es ab 15 Uhr bereits zum Duell mit dem ...