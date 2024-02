Plus Kreis Ahrweiler Für SG Sinzig wird's nach Derbyniederlage ungemütlich – Kalenborn verliert Verfolgerduell In der Tischtennis-Rheinlandliga hat die SG Sinzig/Ehlingen den Derby-Klassiker bei Eintracht Mendig knapp mit 4:6 verloren. „Wir haben sehr gut gespielt und hätten natürlich gern ein Pünktchen mitgenommen“, sagte SG-Mannschaftsführer Marcel Hippchen. Von Bernd Linnarz

Er im Doppel mit Nils Damke sowie Damke mit einem Einzelsieg an der Spitze und Christian Ehlers und Hippchen mit Erfolgen gegen den leicht angeschlagenen Horst Udo Mühlhausen sorgten für die Sinziger Punkte. Am Ende gaben die zwei Siege von Jan Hillesheim am oberen Paarkreuz und Bernd Schuler unten für ...