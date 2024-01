Gut zwei Monate ist es her, dass der TuS Weitefeld-Langenbach letztmals in der Tischtennis-Oberliga Südwest an der Platte stand. Eigentlich würde diese Pause auch noch ein wenig andauern, wären da nicht Terminfindungsschwierigkeiten mit dem TV 1860 Nassau gewesen, an deren Ende nicht nur eine Vorverlegung der Partie von Ende auf Mitte Januar steht, sondern auch ein Heimrechttausch, der die Weitefelder an diesem Sonntag (15 Uhr) ein zweites Mal in dieser Saison zum Spitzenteam führt.