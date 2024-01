Von wegen Vorentscheidung, die bei einer erneuten Niederlage im Topspiel der Tischtennis-Oberliga Südwest beim TTC Oggersheim bereits zu Ungunsten des TV 1860 Nassau hätte fallen können. Es kam anders, die Lahnstädter drehten am Samstagabend in Ludwigshafen den Spieß um und befinden sich nach ihren beiden Heimsiegen am Sonntagnachmittag im Kampf um, die erfolgreiche Titelverteidigung wieder in der „pole position“ und marschieren vorne weg.