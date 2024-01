Plus Grenzau Die Play-offs im Visier: TTC Grenzau will zum Tabellenvierten Werder Bremen aufschließen Nach dem Doppelpack-Sieg des TTC Grenzau gegen Grünwettersbach rund um den Jahreswechsel waren zuletzt vier Wochen Pause angesagt. Zeit, in der die Spieler der Brexbachtaler bei Turnieren in aller Welt unterwegs waren – und das teilweise äußerst erfolgreich wie im Fall von Maciej Kubik, der bei der U 21-EM Silber im Einzel und Gold im Doppel gewann. Jetzt ist die Mannschaft von Trainer Grujic wieder beisammen, um in der Tischtennis-Bundesliga den nächsten großen Schritt nach vorne zu machen. Von Marco Rosbach

Am Mittwochabend treten die Grenzauer bei Werder Bremen an (19 Uhr), ehe sie am Sonntag ab 16 Uhr den FSV Mainz 05 zum Rheinland-Pfalz-Derby in der Zugbrückenhalle empfangen. „Wir sind auf der Autobahn Richtung Play-offs unterwegs“, bemüht TTC-Manager Markus Ströher ein passendes Bild und betont: „Wir werden alles daran setzen, ...