Dichtelbach spielt nur 5:5 beim Schlusslicht Daun-Gerolstein II

Personell war es kurios beim TuS, wie Mannschafsführer Nico Ballbach erklärte: „Dario Stenzhorn fehlte, Jonas Heydt sollte ihn ersetzen. Der hatte sich aber freitags die Bänder gerissen. Fabian Mades sprang ein, schaffte es aber erst zu den Einzeln.“ So Ballbach den erst 13-jährigen Levin Cziomer für das Doppel mit. Der Enkel von Berthold Cziomer machte seine Sache super und gewann dieses an der Seite von Arturo Pastoriza sogar. „Auch wenn Daun-Gerolstein II wohl so stark wie selten war, müssen wir die 5:3-Führung irgendwie durchdrücken“, war Ballbach am Ende enttäuscht. Pastoriza (2) und Ballbach in den Einzeln sowie beide Doppelerfolge (Ballbach/Joel Mähringer und Pastoriza/Cziomer) reichten nicht zum Sieg. Am 27. Januar geht es für Dichtelbach beim Vierten Waldböckelheim weiter. swr