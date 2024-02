Der nächste Baustein: TTC Grenzau verlängert auch mit Sam Walker

Ohne eigenes Zutun hat sich der TTC Grenzau an seinem spielfreien Wochenende auf Tabellenplatz vier der Tischtennis-Bundesliga verbessert, der am Ende der Saison zur Teilnahme an den Play-offs um die deutsche Meisterschaft berechtigen würde. Doch nicht nur an der Platte und in der Tabelle läuft es beim Traditionsverein aus dem Brexbachtal, auch hinter den Kulissen fügen sich die Teilchen im Personalpuzzle für die kommende Saison.