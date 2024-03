Der kommende Meister kommt: Altenkirchener Frauen wollen sich über jeden gewonnenen Satz freuen

Damit konfrontiert, dass sie mit der ASG Altenkirchen an diesem Samstag (14 Uhr) in der heimischen Turnhalle der Pestalozzi Grundschule doch den verlustpunktfreien Tabellenführer der Tischtennis-Verbandsoberliga der Frauen empfängt, entgegnet Yvonne Heidepeter lapidar: „Das wird auch am Samstagabend noch so sein.“

Nein, große Hoffnungen macht sich die ASG-Mannschaftsführerin nicht auf eine Überraschung in Form eines Unentschiedens oder gar eines Sieges gegen den TSV Gau-Odernheim, der anders als die amtierenden Meisterinnen aus der hiesigen Kreisstadt den sich anbahnenden Aufstieg in die Oberliga offenbar auch realisieren will. „Freuen uns über jeden Satzgewinn“, hofft Heidepeter wenigstens auf ein paar Erfolgserlebnisse wie in der Hinrunde, als ein Doppel sowie hinten raus die beiden Einzel im hinteren Paarkreuz an die Altenkirchenerinnen gingen.

Eines dieser Einzel holte damals Sonja Hackbeil, die diesmal nicht mit von der Partie sein wird, sodass die ASG mit Yvonne Heidepeter, Katharina Demmer, Tanja Baumann und Nadine Heidepeter an die Platten gehen wird.