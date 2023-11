Für den TuWi Adenau reißt die Serie schwerer Aufgaben in der Tischtennis-Bezirksoberliga nicht ab. Am Samstag erwartet der TuWi in der Sporthalle des Gymnasiums die Reserve des TTC Mühlheim. Die Partie beginnt bereits um 15 Uhr. Beide Teams haben sich auf diese neue Anfangszeit geeinigt.