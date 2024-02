Plus Grenzau „Bock auf Grenzau“: Neuzugang Luka Mladenovic kommt vom FSV Mainz 05 ins Brexbachtal Nach den Vertragsverlängerungen mit Cheftrainer Slobodan Grujic, Spitzenspieler Feng Yi-Hsin und Maciej Kubik, die allesamt für zwei weitere Saisons unterschrieben haben, sowie zuletzt Sam Walker, der ein weiteres Jahr bleibt, präsentiert der TTC Zugbrücke Grenzau jetzt auch einen neuen Namen. Luka Mladenovic wechsel zur neuen Saison vom FSV Mainz 05 zum Tischtennis-Bundesligisten ins Brexbachtal. Von Marco Rosbach, red

„Dieser Neuzugang passt sportlich und menschlich perfekt in dieses Team“, versprechen die Verantwortlichen des TTC in einer Mitteilung des Vereins zu dieser Personalie. Der 25-jährige Luxemburger mit serbischen Wurzeln steht seit 2017 in Diensten der Mainzer und wechselt im Sommer zu den Westerwäldern. Dort wird er neben Feng, Kubik und ...