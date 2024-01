Derbyzeit in der Tischtennis-Bezirksoberliga: Am Samstag (18 Uhr) erwartet der TuWi Adenau in der Sporthalle des Gymnasiums den TTC Karla zum Lokalduell. Durch den Rückzug des TTC Mühlheim III zum Jahresbeginn, der damit als erster Absteiger feststeht, liegen beide Mannschaften nun mit 8:10 Zählern jetzt gleichauf (die RZ berichtete). „Das ist glücklich für uns gelaufen“ sagt Karlas Mannschaftsführer Marvin Krupp.