Plus Grenzau Beim Derby gegen Mainz 05 wird's rappelvoll: Nach drei Siegen in Folge ist der TTC Grenzau heiß auf mehr Jubiläen wollen gefeiert werden. Und es scheint, als hätte sich der Tischtennisverband Rheinland/Rheinhessen kein besseres Heimspiel des TTC Zugbrücke Grenzau aussuchen können, um mit seinen Vereinen die Feierlichkeiten rund um den 75. Geburtstag des RTTVR zu eröffnen. Von Marco Rosbach

Wenn am Sonntag ab 16 Uhr der FSV Mainz 05 zum Rheinland-Pfalz-Derby der Tischtennis-Bundesliga in der Zugbrückenhalle aufschlägt, streben die Brexbachtaler den vierten Sieg in Folge an, um ihre inzwischen gute Ausgangslage im Kampf um einen Play-off-Platz zu festigen. Klar ist schon jetzt, dass es rappelvoll wird. Die 520 Sitzplätze ...