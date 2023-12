In der Rheinlandliga der Frauen lief es bislang nicht so gut für den TTC Karla. Erst in den beiden letzten Spielen der Halbrunde beim TTC Gelb-Rot Trier (7:3) und bei der TTG Kroppach (5:5) holten sie die ersten Punkte und gaben die Rote Laterne ab. Doch mit 3:15 Zählern blieben sie hinter den Erwartungen zurück, die sich vor allen Dingen auf das sehr gute Abschneiden in der Vorsaison gründeten.