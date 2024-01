In der Tischtennis-Rheinlandliga setzte sich Eintracht Mendig mit 7:3 bei Tabellenschlusslicht TTG Mündersbach/Höchstenbach II durch, obwohl man kurzfristig in der Aufstellung umbauen musste. Für den erkrankten Udo Mühlhausen rückte Philipp Linden nach. Linden kam dabei in Zeitstress, denn am Nachmittag hatte er noch in der zweiten Mannschaft im Derby gegen Fortuna Kottenheim gespielt.