Plus Weitefeld/Altenkirchen ASG startet mit Prestigeduell: Altenkirchenerinnen erwarten Simmern, Weitefelds Männer Chen Zhibin? An diesem Wochenende steigen auch die Altenkirchener Frauen in die Tischtennis-Saison ein. Von Andreas Hundhammer

Oberliga Männer TuS Weitefeld-Langenbach – RSV Klein-Winternheim (So., 14 Uhr). „So kann’s nächstes Wochenende weitergehen“, frohlockte René Wallmeroth, nachdem er und seine Weitefelder Mitstreiter mit zwei klaren Heimsiegen am vergangenen Samstag und Sonntag in die Erfolgsspur zurückgekehrt waren. Der TuS-Einser fügte jedoch umgehend hinzu, dass mit Klein-Winternheim „natürlich ein härterer Brocken ...